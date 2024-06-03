На СТО ожидается наплыв автомобилей этих производителей — разбираемся в причинах

Эксперт Маковей объяснил, почему в 2025 году доля машин из Китая на СТО вырастет

Доля автомобилей китайского производства на независимых СТО с начала текущего года составляет 3% от общего объема, но эта цифра может увеличиться. Об этом рассказал руководитель мультибрендовой сети автосервисов Caready Михаил Маковей в ходе конференции ServiceAuto24.

Он подчеркнул, что в части продаж автомобили от китайского автопрома занимают долю в 50%, поэтому ситуация на СТО в обозримом будущем может измениться. По мнению Маковея, уже к концу 2025 года в автосервисах в разы увеличится количество машин из Китая в связи с окончанием срока гарантии.

«В ближайшие два года на рынке автосервисов одними из ключевых клиентов станут владельцы китайских брендов, которые начнут переходить от официальных дилеров», – подчеркивает эксперт.

При этом проблемы, особенно с машинами, прибывшими по параллельному импорту, остаются. На них нет каталогов, а логистика слишком долгая и дорогая.

Маковей указывает на несколько проблем на СТО, связанных с ремонтом китайских автомобилей, ввезенных, в том числе, по схеме параллельного импорта. Речь идет об отсутствии технической гарантии, документации и каталогов, кроме того, образовался дефицит запасных частей на фоне сложностей с их логистикой в Россию.

Ранее член правления Союза Автосервисов заместитель генерального директора «ЕвроАвто» Илья Плисов выразил мнение, что за исключением единичных случаев китайские автомобили, в целом, полностью соответствуют уровню остального мирового автопрома.

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Источник: rg.ru