Этот надежный семейный кроссовер Toyotа теперь стоит намного дешевле «китайцев»

В РФ появились 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от 2,8 млн рублей

В России с начала года подешевели неубиваемые рамные кроссоверы Toyota Rush. Самая доступная версия теперь стоит от 2 800 000 рублей. Машина в наличии у продавца, в стоимость включены уплаченный утильсбор, ЭПТС и другие документы, необходимые для постановки на учет.

Среди опций этого Toyota Rush 17-дюймовые литые диски, полностью светодиодная оптика спереди и сзади, задние парктроники, датчики давления в шинах, подогрев передних сидений, функция запуска двигателя с кнопки, однозонный климат-контроль и другие.

Toyota Rush

Автомобиль оснащен надежным 1,5-литровым 105-сильным атмосферным двигателем, четырехступенчатой классической АКП. Привод задний.

Toyota Rush

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: «Автоновости дня»