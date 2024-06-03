Этот надежный семейный кроссовер Toyotа теперь стоит намного дешевле «китайцев»
В России с начала года подешевели неубиваемые рамные кроссоверы Toyota Rush. Самая доступная версия теперь стоит от 2 800 000 рублей. Машина в наличии у продавца, в стоимость включены уплаченный утильсбор, ЭПТС и другие документы, необходимые для постановки на учет.
Среди опций этого Toyota Rush 17-дюймовые литые диски, полностью светодиодная оптика спереди и сзади, задние парктроники, датчики давления в шинах, подогрев передних сидений, функция запуска двигателя с кнопки, однозонный климат-контроль и другие.
Автомобиль оснащен надежным 1,5-литровым 105-сильным атмосферным двигателем, четырехступенчатой классической АКП. Привод задний.
Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.
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Источник: «Автоновости дня»