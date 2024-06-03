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Стало известно, когда в Lada Vesta появится ESP, а в Lada Granta — климат-контроль

Глава АВТОВАЗа: Lada Granta к концу 2024 года получит климат и круиз-контроль

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что Lada Granta к концу текущего года получит системы климат и круиз-контроля. Еще в автомобиле обновят материалы отделки интерьера. Эти слова Соколова приводит журнал Росконгресса к ПМЭФ-2024.

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Еще он подтвердил, что в третьем квартале 2024 года АВТОВАЗ намерен вернуть на автомобили Lada Vesta систему стабилизации ESP, а также датчики дождя и света.

Lada Vesta
Lada Vesta

Российский рынок кроссоверов пополнился еще одним добротным экземпляром

Ранее сообщалось, что Lada проведет важные премьеры на ПМЭФ-2024. Мероприятие откроется 5 июня в Санкт-Петербурге. Одной из важнейших премьер АВТОВАЗа станет новое семейство Lada Aura.

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
03.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
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