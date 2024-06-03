Стало известно, когда в Lada Vesta появится ESP, а в Lada Granta — климат-контроль
Глава АВТОВАЗа: Lada Granta к концу 2024 года получит климат и круиз-контроль
Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что Lada Granta к концу текущего года получит системы климат и круиз-контроля. Еще в автомобиле обновят материалы отделки интерьера. Эти слова Соколова приводит журнал Росконгресса к ПМЭФ-2024.
Еще он подтвердил, что в третьем квартале 2024 года АВТОВАЗ намерен вернуть на автомобили Lada Vesta систему стабилизации ESP, а также датчики дождя и света.
Lada Vesta
Ранее сообщалось, что Lada проведет важные премьеры на ПМЭФ-2024. Мероприятие откроется 5 июня в Санкт-Петербурге. Одной из важнейших премьер АВТОВАЗа станет новое семейство Lada Aura.
Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Российская газета»
Фото:АВТОВАЗ
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03.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
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