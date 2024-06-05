Президент АВТОВАЗа раскрыл цену новой Lada Iskra

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов: Новая Lada Iskra будет стоить до 1,2 млн рублей

Цена на новинку от АВТОВАЗа под названием Lada Iskra, представленную в рамках ПМЭФ, будет находиться в диапазоне от 1 млн до 1,2 млн рублей, заявил президент компании Максим Соколов. Он заметил, что ценовая политика будет определена в начале будущего года, когда машины начнут отгружать дилерам.

По словам Соколова, Iskra, как с точки зрения ее технических характеристик, так и с точки зрения ценовой политики, станет позиционироваться между Грантой и Вестой.

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов

Глава АВТОВАЗа отметил, что машина будет представлена в разных моделях и модификациях, в частности, планируется модификация «Кросс». Соколов заявил, что она уже заходит в «почти элитную зону».

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

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Источник: NEWS.ru