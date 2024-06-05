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Президент АВТОВАЗа раскрыл цену новой Lada Iskra

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов: Новая Lada Iskra будет стоить до 1,2 млн рублей

Цена на новинку от АВТОВАЗа под названием Lada Iskra, представленную в рамках ПМЭФ, будет находиться в диапазоне от 1 млн до 1,2 млн рублей, заявил президент компании Максим Соколов. Он заметил, что ценовая политика будет определена в начале будущего года, когда машины начнут отгружать дилерам.

По словам Соколова, Iskra, как с точки зрения ее технических характеристик, так и с точки зрения ценовой политики, станет позиционироваться между Грантой и Вестой.

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов
Глава АВТОВАЗа Максим Соколов

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Глава АВТОВАЗа отметил, что машина будет представлена в разных моделях и модификациях, в частности, планируется модификация «Кросс». Соколов заявил, что она уже заходит в «почти элитную зону».

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: NEWS.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Петр Ковалев/ТАСС | АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
05.06.2024
Фото:Петр Ковалев/ТАСС | АВТОВАЗ
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