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АВТОВАЗ представит 12 новых моделей Lada: что об этом известно

АВТОВАЗ планирует запуск 12 новых моделей Lada до 2030 года

До 2030 года АВТОВАЗ намерен представить 12 новых моделей, рассказал руководитель продуктового маркетинга компании Сергей Корниенко на полях ПМЭФ-24. По его словам, предполагается «запуск в целом 12 новых моделей, в том числе с глубоким рестайлингом сегодняшней продуктовой линейки».

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6 новинок авторынка из Китая: какие ждать в России?

Сейчас российский автопроизводитель готовится к серийному выпуску электрического LADA e-Largus. Производство машины начнется на принадлежащем АВТОВАЗу заводе «Лада Ижевск» этим летом. Выпускать электрокар планируется в пассажирской и грузопассажирской версиях, с разными батареями и разной грузоподъемностью.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
05.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
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