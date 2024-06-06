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ИИ на службе у страховщиков — процессы по ОСАГО сокращен с 7 дней до 2-х часов

На ПМЭФ рассказали, как нейросети усовершенствовали процесс операций по ОСАГО

Российские страховые компании в России активно интегрируются в процесс освоения нейросетей, благодаря которым все работы по операциям с полисами ОСАГО усовершенствуются. Об этом на полях ПМЭФ-2024 рассказали участники сессии «Практика применения искусственного интеллекта. Банки и финансы».

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По словам члена совета директоров Страхового дома ВСК Ольги Сорокиной, использование искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания повреждений авто по фото в разы сократило процесс урегулирования с 7 дней до 2 часов.

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В частности, в Уральском регионе в рамках пилотного проекта по работе с оператором камер дорожного наблюдения сократились случаи страхового мошенничества, а также снизились сроки принятия решения о выплате компенсаций. Нейросети в три раза повысили эффективность коммуникации по ОСАГО.

«Все, что нужно, это зайти в Telegram, а дальше бот сам подскажет, что делать. Он поможет оформить европротокол, вызвать ГАИ или эвакуатор, передаст сведения в страховую компанию. В боте также есть видеоматериалы для каждого страхового случая и даже пакет стикеров», – рассказали страховщики.

Напомним, в Минэкономразвития подсчитали, что Россия является одним из мировых лидеров по внедрению искусственного интеллекта. При помощи ИИ решаются проблемы с дефицитом кадров, повышается производительность труда. Работодатели готовы доплачивать сотрудникам за умение работать с нейросетями.

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Источник: dp.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
06.06.2024
Фото:АГН Москва
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