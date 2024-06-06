Получили не «свой» штраф? У вас есть двойник-нарушитель: объясняем, как защититься

Автовладельцам объяснили, что делать, если права использует водитель-двойник

Верховный суд России постановил пересмотреть дело о двойниках-нарушителях. Речь идет об инциденте с жителем Нижнего Новгорода, обнаружившим на портале Госуслуг, что его лишили прав в Омске.

Выяснилось, что омские правоохранители остановили водителя за то, что ребенок в его машине был не в детском кресле. С правами не возникло подозрений, но владелец машины отказался от медосвидетельствования. Дело передали в суд, на который водитель не явился, в итоге ему назначили штраф 30 тыс рублей и лишили прав на 1,5 года.

Житель Нижнего Новгорода с аналогичными правами узнал о наказании и оспорил решение суда. Верховный суд установил, что в правах были поддельные номера подразделения и фотографии. В итоге житель Омска признался, что купил удостоверение в Сети.

В ситуации, когда кто-то использовал ваши права, необходимо сделать следующее:

нанять опытного автоюриста;

обжаловать решение в ГАИ и суде;

подавать жалобу сначала в ГАИ, а затем идти в суд.

В последнее время мошенники активизировались и пользуются данными россиян для оформления кредитов или используют их в качестве фиктивного учредителя юрлиц. Настоящий владелец документа может узнать о двойнике спустя продолжительное время, это усложняет сбор доказательств, к тому же, против него не только фактор времени, но территориальная удаленность.

Двойники, как правило, живут далеко от реального владельца прав.

При продаже автомобиля рекомендуется зарегистрировать его на нового владельца в течение 10 дней, самостоятельно прекратить действие старых номеров на сайте ГАИ. Если пришли штрафы за нарушения, которые не совершал владелец проданной уже машины лучше попробовать решить вопрос с новым владельцем о компенсации.

Доказательствами для алиби могут стать не только показания свидетелей (семья, коллеги по работе), но и сотрудник ГАИ, оформивший протокол. Таже помогут данные о машине-нарушителе: модель, госномер.

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Источник: iz.ru