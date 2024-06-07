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Эти поломки автомобиля вызывает некачественное топливо

Автоэксперт Тимашов перечислил 5 неисправностей авто из-за плохого бензина

Некачественное топливо в автомобилях может стать причиной поломки топливной системы, рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Из-за плохого бензина могут выйти из строя свечи зажигания и топливные форсунки. Их поломка ведет к пропускам в зажигании, неполному сгоранию бензина. Также могут пострадать каталитический нейтрализатор, сажевый фильтр, кислородные датчики и прочие компоненты, отвечающие за экологию.

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Горючее с высоким содержанием смол может привести к закоксовыванию компрессионных и маслосъемных колец и повышенному расходу масла.

Чрезмерный «угар» масла вызывает масляное голодание и разрушение коренных и шатунных вкладышей коленчатого вала.

Также из-за плохого бензина может поломаться топливный насос, рампа и прочие элементы топливной системы.

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: Российская газета

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
07.06.2024
Фото:Depositphotos
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