Эти поломки автомобиля вызывает некачественное топливо
Некачественное топливо в автомобилях может стать причиной поломки топливной системы, рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.
Из-за плохого бензина могут выйти из строя свечи зажигания и топливные форсунки. Их поломка ведет к пропускам в зажигании, неполному сгоранию бензина. Также могут пострадать каталитический нейтрализатор, сажевый фильтр, кислородные датчики и прочие компоненты, отвечающие за экологию.
Горючее с высоким содержанием смол может привести к закоксовыванию компрессионных и маслосъемных колец и повышенному расходу масла.
Чрезмерный «угар» масла вызывает масляное голодание и разрушение коренных и шатунных вкладышей коленчатого вала.
Также из-за плохого бензина может поломаться топливный насос, рампа и прочие элементы топливной системы.
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Источник: Российская газета