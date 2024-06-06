#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
ПМЭФ-2024Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Москвич 3
6 июня
Названы самые подешевевшие новые машины в России
Авто.ру Оценка: Москвич 3 и Voyah Free...
Мощнейший Chrysler – ему предстоит гонка!
6 июня
Мощнейший Chrysler – ему предстоит гонка!
Представлен редкий Chrysler Crossfire SRT6,...
АВТОВАЗ показал Ниву с электронным управлением полным приводом
6 июня
АВТОВАЗ показал Ниву с электронным управлением полным приводом
За рулем: Niva Travel может лишится рычага...

Названы самые подешевевшие новые машины в России

Авто.ру Оценка: Москвич 3 и Voyah Free подешевели сильнее всего в России в мае

По данным «Авто.ру Оценка», стоимость новых машин за год снизилась на 1,6%. По итогам мая текущего года средняя стоимость нового автомобиля составила 3,63 млн руб. Относительно апреля она осталась на том же уровне. При этом отмечается, что в нескольких регионах РФ новые авто подешевели на 6% и более.

Так, в Новосибирской области машины стали дешевле на 6,5%, средняя стоимость нового авто там равна 3,5 млн руб. Также на 6% снизились цены на автомобили в Псковской и Ярославской областях, до 1,3 млн рублей и 1,8 млн руб. соответственно. Стали доступнее авто и в Башкирии (средняя цена 1,9 млн руб).

Москвич 3
Москвич 3

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Самые подешевевшие новые автомобили

  • Москвич 3 (—11%; средняя стоимость — 1,8 млн руб.);
  • Voyah Free (—5%; 6 млн руб.);
  • Solaris HS (—4%; 2,2 млн руб.).
Voyah Free
Voyah Free

АВТОВАЗ представил новую модель Lada Iskra

При этом в отдельных регионах новые машины подорожали на 20% и более. Лидером по подорожанию авто стал Пермский край (+26%; 2,4 млн руб.), далее следует Курская область (+22%; 2,6 млн руб.), на третьем месте Волгоградская область (+21,5%; 2,8 млн руб.).

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Москвич | Voyah
Количество просмотров 1
06.06.2024
Фото:Москвич | Voyah
Поделиться:
Оцените материал:
0