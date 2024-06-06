Названы самые подешевевшие новые машины в России

Авто.ру Оценка: Москвич 3 и Voyah Free подешевели сильнее всего в России в мае

По данным «Авто.ру Оценка», стоимость новых машин за год снизилась на 1,6%. По итогам мая текущего года средняя стоимость нового автомобиля составила 3,63 млн руб. Относительно апреля она осталась на том же уровне. При этом отмечается, что в нескольких регионах РФ новые авто подешевели на 6% и более.

Так, в Новосибирской области машины стали дешевле на 6,5%, средняя стоимость нового авто там равна 3,5 млн руб. Также на 6% снизились цены на автомобили в Псковской и Ярославской областях, до 1,3 млн рублей и 1,8 млн руб. соответственно. Стали доступнее авто и в Башкирии (средняя цена 1,9 млн руб).

Москвич 3

Самые подешевевшие новые автомобили

Москвич 3 (—11%; средняя стоимость — 1,8 млн руб.);

Voyah Free (—5%; 6 млн руб .);

Solaris HS (—4%; 2,2 млн руб .).

Voyah Free

При этом в отдельных регионах новые машины подорожали на 20% и более. Лидером по подорожанию авто стал Пермский край (+26%; 2,4 млн руб.), далее следует Курская область (+22%; 2,6 млн руб.), на третьем месте Волгоградская область (+21,5%; 2,8 млн руб.).

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: Autonews