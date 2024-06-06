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Эксперт рассказал, кто станет покупателем новой Lada Iskra

Эксперт Солдатов: Lada Iskra стала символом технологической независимости

Новый автомобиль Lada Iskra стал символом технологической независимости АВТОВАЗа, считает автоэксперт Роман Солдатов. По его словам, на фоне санкций новый автомобиль от российского производителя – это большое событие.

Iskra изначально была совместным проектом с Renault, но проект был отложен из-за ухода компании из России.

Lada Iskra
Lada Iskra

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АВТОВАЗ представил новую модель Lada Iskra

По мнению Солдатова, Iskra выглядит стильно, развивая идеи «Икс-дизайна». Новинка будет оснащаться одним из трех вариантов моторов: базовый двигатель объемом 1,6 л мощностью 90 л. с., с 5-ступенчатой МКП и мотор объемом 1,6 л мощностью 106 л. с. с 6-ступенчатой МКП или автоматом.

«Безусловно, у «Искры» будут покупатели. Думаю, что это те люди, которые захотят обновить свою «Весту», – предположил Солдатов.

Lada Iskra
Lada Iskra

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: Известия

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Максим Кадаков / За рулем
06.06.2024
Фото:Максим Кадаков / За рулем
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