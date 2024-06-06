Эксперт рассказал, кто станет покупателем новой Lada Iskra
Новый автомобиль Lada Iskra стал символом технологической независимости АВТОВАЗа, считает автоэксперт Роман Солдатов. По его словам, на фоне санкций новый автомобиль от российского производителя – это большое событие.
Iskra изначально была совместным проектом с Renault, но проект был отложен из-за ухода компании из России.
По мнению Солдатова, Iskra выглядит стильно, развивая идеи «Икс-дизайна». Новинка будет оснащаться одним из трех вариантов моторов: базовый двигатель объемом 1,6 л мощностью 90 л. с., с 5-ступенчатой МКП и мотор объемом 1,6 л мощностью 106 л. с. с 6-ступенчатой МКП или автоматом.
«Безусловно, у «Искры» будут покупатели. Думаю, что это те люди, которые захотят обновить свою «Весту», – предположил Солдатов.
Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.
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Источник: Известия