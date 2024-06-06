Peugeot и Citroen теперь можно купить в РФ по рекомендованной цене и с доставкой

СберАвто открыл в России прямые онлайн-продажи автомобилей Peugeot и Citroen

Онлайн-сервис для покупки и продажи автомобилей СберАвто сообщил о стратегическом партнерстве с компанией «Автомобильные технологии» – официальным производителем и дистрибьютором автомобилей Peugeot и Citroen в РФ. Теперь на платформе можно приобрести кроссоверы Peugeot 5008 (в версиях Allure и GT), Peugeot 4008, Peugeot 2008, Citroen C5x и Citroen C5 Aircross калужской сборки по рекомендованной розничной цене с доставкой, рассказали в пресс-службе сервиса.

Теперь клиенты СберАвто смогут при поддержке личного помощника выбрать автомобиль и безопасно купить его дистанционно. Уточняется, что пользователям доступен автокредит от Сбера без первоначального взноса. Для его оформления не нужно посещать офис или банковское отделение, услуга доступна онлайн.

Также сообщается, что теперь в сервисе можно за один день продать свою машину, чтобы профинансировать покупку новой, а также сразу же оформить ОСАГО или каско.

Первоначально доставку смогут оформить только жители Москвы и населенных пунктов на расстоянии не более 250 км от столицы. В дальнейшем в компании рассчитывают увеличить зону доставки купленных онлайн машин на все крупные города России.

«Мы рады сотрудничать с «Автомобильными технологиями»: это позволит сделать бренды Peugeot и Citroen ближе к автомобилистам, предпочитающим индивидуальный подход в совершении онлайн-покупок», – заявил генеральный директор СберАвто Илья Федорченко.

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.