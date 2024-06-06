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Peugeot и Citroen теперь можно купить в РФ по рекомендованной цене и с доставкой
6 июня
Peugeot и Citroen теперь можно купить в РФ по рекомендованной цене и с доставкой
СберАвто открыл в России прямые онлайн-продажи...
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Peugeot и Citroen теперь можно купить в РФ по рекомендованной цене и с доставкой

СберАвто открыл в России прямые онлайн-продажи автомобилей Peugeot и Citroen

Онлайн-сервис для покупки и продажи автомобилей СберАвто сообщил о стратегическом партнерстве с компанией «Автомобильные технологии» – официальным производителем и дистрибьютором автомобилей Peugeot и Citroen в РФ. Теперь на платформе можно приобрести кроссоверы Peugeot 5008 (в версиях Allure и GT), Peugeot 4008, Peugeot 2008, Citroen C5x и Citroen C5 Aircross калужской сборки по рекомендованной розничной цене с доставкой, рассказали в пресс-службе сервиса.

Теперь клиенты СберАвто смогут при поддержке личного помощника выбрать автомобиль и безопасно купить его дистанционно. Уточняется, что пользователям доступен автокредит от Сбера без первоначального взноса. Для его оформления не нужно посещать офис или банковское отделение, услуга доступна онлайн.

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Также сообщается, что теперь в сервисе можно за один день продать свою машину, чтобы профинансировать покупку новой, а также сразу же оформить ОСАГО или каско.

Первоначально доставку смогут оформить только жители Москвы и населенных пунктов на расстоянии не более 250 км от столицы. В дальнейшем в компании рассчитывают увеличить зону доставки купленных онлайн машин на все крупные города России.

«Мы рады сотрудничать с «Автомобильными технологиями»: это позволит сделать бренды Peugeot и Citroen ближе к автомобилистам, предпочитающим индивидуальный подход в совершении онлайн-покупок», – заявил генеральный директор СберАвто Илья Федорченко.

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
06.06.2024
Фото:Depositphotos
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