В России продают уникальную «пятерку» за 1,5 млн рублей: за что такие деньги

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В Москве выставили на продажу экспортный ВАЗ-2105 с АКП за 1,5 млн рублей

ВАЗ-2105 активно поставляли на экспорт, машину везли и в Германию. В этой стране местный дистрибутор Deutsche Lada тюнинговал машины. Одна из таких редких машин появилась в продаже в Москве, ее основная особенность состоит в дилерской АКП.

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Выставленный на продажу седан Nova Junior получил 3-ступенчатую АКП, 1,2-литровый мотор мощностью 64 л.с.

ВАЗ-2105
ВАЗ-2105

Особенность продаваемой машины в наличии сдвоенной педали, состоящая из педалей сцепления и тормоза. Стоимость автомобиля 1,5 млн рублей.

ВАЗ-2105
ВАЗ-2105
ВАЗ-2105
ВАЗ-2105
ВАЗ-2105
ВАЗ-2105

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые кроссоверы Kia Soul по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Авито Авто

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Авито
Количество просмотров 3
07.06.2024
Фото:Авито
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