Пострадавших стало еще больше: что известно о ДТП с двумя трамваями в Кемерово

Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове достигло 140 человек

Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Кемерове увеличилось до 140. Уточняется, что в результате аварии пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров. Один из них скончался, остальным оказывается необходимая медпомощь.

На данном этапе следователи СК России проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и должностных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Авария произошла 6 июня на Логовом шоссе. Трамвай на полной скорости въехал в другой трамвай. Возбуждено уголовное дело.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые кроссоверы Kia Soul по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Telegram-канал СУ СК по Кемеровской области