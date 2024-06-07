#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
ПМЭФ-2024Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Москвич 6
7 июня
Москвичи впервые начнут выпускать вне Москвы
Производство автомобилей Москвич на газе...
Названа дата запуска в эксплуатацию платной трассы М-11 Москва – Петербург
7 июня
Названа дата запуска в эксплуатацию платной трассы М-11 Москва – Петербург
Росавтодор: последний участок трассы М-11...
Названы признаки неисправного топливного фильтра
7 июня
Названы признаки неисправного топливного фильтра
Автоэксперт Константинов перечислил 3 признака...

Пострадавших стало еще больше: что известно о ДТП с двумя трамваями в Кемерово

Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове достигло 140 человек

Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Кемерове увеличилось до 140. Уточняется, что в результате аварии пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров. Один из них скончался, остальным оказывается необходимая медпомощь.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

На данном этапе следователи СК России проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и должностных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Названа главная проблема АВТОВАЗа с моделью Lada Iskra

Авария произошла 6 июня на Логовом шоссе. Трамвай на полной скорости въехал в другой трамвай. Возбуждено уголовное дело.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые кроссоверы Kia Soul по цене от 2,6 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Telegram-канал СУ СК по Кемеровской области

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 6
07.06.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0