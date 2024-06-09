Жара загубит ваш аккумулятор: как этого избежать

Эксперт «За рулем» объяснил, как наступившая жара может убить аккумулятор

При высоких температурах происходит ускорение коррозии и саморазряда АКБ, поэтому уменьшается срок ее службы, отмечает в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. В обслуживаемых АКБ (аккумуляторных кислотных батареях) в летний зной происходит испарение электролита.

Вода частично выкипает, повышается концентрация серной кислоты, пластины оголяются, емкость батареи снижается. Кислота уже не может находиться в жидком состоянии, частично она оседает в кристаллах на решетке, происходит сульфатация. Этот процесс активизируется при повышении температуры.

Специалист отмечает, чаще всего аккумулятор автомобиля губит не холод, а жара. И такое явление вполне можно объяснить, ведь от температуры зависит скорость прохождения химической реакции. То есть, чем температура выше, тем активнее протекает реакция.

В АКБ постоянно присутствуют токи саморазряда. Они могут находиться внутри корпуса самой батареи и на ее поверхности между полюсными выводами. В мороз токи саморазряда очень малы, но в жару они максимальны.

Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Если автомобиль долгое время стоит на солнце, под капотом начинает повышаться температура. В таких условиях приходится существовать и аккумуляторной батарее. Токи саморазряда, увеличенные из-за жары, иной раз могут полностью разряжать аккумулятор. Такая ситуация является наиболее опасной.

Если подвести итог — защититься на 100% от жары невозможно, как и от холода. Но вред от ее воздействия нужно и можно минимизировать.

Специалист советует избегать перегрева АКБ и стараться парковать машину в тени. Также нужно регулярно проверять состояние и заряд батареи, особенно в жаркую погоду.

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