Кузов не ржавеет, эргономика как в бизнес-классе – крутой «европеец» за 1,5 млн

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Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать седан Volkswagen Jetta VI с пробегом

В своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассматривает лучшие седаны европейских марок, которые некогда собирали в России, а теперь можно купить с умеренными пробегами и по цене до 2 млн рублей. Неплохая альтернатива новым китайским кроссоверам, считает авторы.

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Volkswagen Jetta VI
Volkswagen Jetta VI

Один из примеров – Volkswagen Jetta VI седан на базе Гольфа, состоящий также в близком родстве с Skoda Octavia III, которую мы совсем недавно рассматривали подробно. Интересно, что на вторичке Jetta дешевле Октавии: за шестилетнюю машину с вас возьмут всего 1,3-1,4 млн рублей.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Набор агрегатов тот же, разве что мотор 1.4 встречается в двух версиях – 125 и 150 л. с. Попадаются «пришельцы» с американского рынка с 2‑литровыми атмосферниками. Проблемы турбомоторов и роботов идентичны Октавии. Атмосферник 1.6 также сочетается с механикой или гидроавтоматом. По шасси Jetta и Octavia – родственники. Коррозионная стойкость равная. Собирали их на одном заводе – в Нижнем Новгороде.

Разница есть в подвесках: у Джетты сзади многорычажная схема, у Октавии в базе – поперечная балка, а многорычажка только при моторах свыше 150 л. с. Нюансы оснащения: Джетту проектировали под американские запросы, элементов комфорта меньше и набор электроники проще. Но при этом у нее непревзойденная эргономика.

Volkswagen Jetta VI
Volkswagen Jetta VI

А что еще из этой когорты крепких европейских седанов российской сборки можно рассмотреть к покупке? Давайте разбираться!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
10.06.2024
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Отзывы о Volkswagen Jetta (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Jetta  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Перекупался Глав.Ред . ясно что у седанов плавность хода лучше чем у хетчей(неподресоренные массы и т.д..Колодочкин обьяснит)

+5