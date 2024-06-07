#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
ПМЭФ-2024Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названа дата запуска в эксплуатацию платной трассы М-11 Москва – Петербург
7 июня
Названа дата запуска в эксплуатацию платной трассы М-11 Москва – Петербург
Росавтодор: последний участок трассы М-11...
Названы признаки неисправного топливного фильтра
7 июня
Названы признаки неисправного топливного фильтра
Автоэксперт Константинов перечислил 3 признака...
GAC GS8
7 июня
В России дилеры переписали цены на флагманский кроссовер GAC GS8
Китайский кроссовер GAC GS8 стал дороже на 400...

Кузов и подвеска сделаны на совесть — классная «европейка» для России за 1,5 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать лифтбек Skoda Octavia III с пробегом

Легковушки российской сборки с небольшим пробегом постепенно становятся лакомым куском на рынке авто с пробегом. И понятно почему: если брать B- и С-классы, у нас собирали надежные и довольно простые модели европейских марок, давно и по праву заслуживших уважение. Сейчас такие машины в возрасте 6-10 лет с пробегом до 100 тысяч рублей стоят в пределах 2 млн рублей. Нового «китайца» на эти деньги не купишь!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
Skoda Octavia III
Skoda Octavia III

Да и надо ли, как бы спрашивает нас эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в своей новой статье. И в качестве одного из примеров приводит лифтбек Skoda Octavia III, некогда лидера российских продаж в гольф-классе. Нынешние цены – 1,4–2,1 млн за шестилетние машины с пробегом до 100 тысяч км. Машинка очень привлекательная, но надо знать, какую брать версию.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Кузов и подвеска сделаны на совесть, оснащение богатое, но вот убедительных силовых агрегатов мало. Наддувные моторы 1.4 (150 л. с.) и 1.8 (180 л. с.) на Октавию А7 пришли в новых поколениях. Исчез пугающий масложор, у 1.4 хилую цепь ГРМ заменили ремнем, у 1.8 усилили механизм натяжения. Но к 100 тысячам км все равно можно ожидать закоксовки колец, отказов водяного насоса, термостата и регулятора давления наддува. Дорогие форсунки прямого впрыска и ТНВД – тоже не долгожители.

Эксклюзивно для России Октавию оснащали атмосферником 1.6 (110 л.с.). В 2015 году его довели до ума, дважды поменяв конструкцию поршней (угар масла был велик) и креплений фазорегулятора. По ресурсу и надежности этот мотор лучший.

Дизель 2.0 (150 л. с.) неплох, но редок, дорог в содержании и сочетается только с роботом. Роботов два – с сухими сцеплениями (для маломощных моторов) и с мокрыми. Модернизировали их непрестанно, мехатроник и узел сцеплений стали чаще доживать до 120–140 тысяч км, но назвать DSG долгожителем по-прежнему нельзя.

А вот МКП двух типов способны пережить любой мотор. И только атмосферник сочетается с гидроавтоматом Aisin TF‑60SN – у него есть мелкие изъяны, но в целом коробка живучая.

Skoda Octavia III
Skoda Octavia III

Но можно взглянуть и на другие подобные предложения. Среди подержанных «европеек» российской сборки есть из чего выбрать – изучаем этот вопрос в новой статье «За рулем»!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
07.06.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.

+4