Кузов и подвеска сделаны на совесть — классная «европейка» для России за 1,5 млн
Легковушки российской сборки с небольшим пробегом постепенно становятся лакомым куском на рынке авто с пробегом. И понятно почему: если брать B- и С-классы, у нас собирали надежные и довольно простые модели европейских марок, давно и по праву заслуживших уважение. Сейчас такие машины в возрасте 6-10 лет с пробегом до 100 тысяч рублей стоят в пределах 2 млн рублей. Нового «китайца» на эти деньги не купишь!
Да и надо ли, как бы спрашивает нас эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в своей новой статье. И в качестве одного из примеров приводит лифтбек Skoda Octavia III, некогда лидера российских продаж в гольф-классе. Нынешние цены – 1,4–2,1 млн за шестилетние машины с пробегом до 100 тысяч км. Машинка очень привлекательная, но надо знать, какую брать версию.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— Кузов и подвеска сделаны на совесть, оснащение богатое, но вот убедительных силовых агрегатов мало. Наддувные моторы 1.4 (150 л. с.) и 1.8 (180 л. с.) на Октавию А7 пришли в новых поколениях. Исчез пугающий масложор, у 1.4 хилую цепь ГРМ заменили ремнем, у 1.8 усилили механизм натяжения. Но к 100 тысячам км все равно можно ожидать закоксовки колец, отказов водяного насоса, термостата и регулятора давления наддува. Дорогие форсунки прямого впрыска и ТНВД – тоже не долгожители.
Эксклюзивно для России Октавию оснащали атмосферником 1.6 (110 л.с.). В 2015 году его довели до ума, дважды поменяв конструкцию поршней (угар масла был велик) и креплений фазорегулятора. По ресурсу и надежности этот мотор лучший.
Дизель 2.0 (150 л. с.) неплох, но редок, дорог в содержании и сочетается только с роботом. Роботов два – с сухими сцеплениями (для маломощных моторов) и с мокрыми. Модернизировали их непрестанно, мехатроник и узел сцеплений стали чаще доживать до 120–140 тысяч км, но назвать DSG долгожителем по-прежнему нельзя.
А вот МКП двух типов способны пережить любой мотор. И только атмосферник сочетается с гидроавтоматом Aisin TF‑60SN – у него есть мелкие изъяны, но в целом коробка живучая.
Но можно взглянуть и на другие подобные предложения. Среди подержанных «европеек» российской сборки есть из чего выбрать – изучаем этот вопрос в новой статье «За рулем»!
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Отзывы о Skoda Octavia (9)
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
нет
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.