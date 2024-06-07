Кузов и подвеска сделаны на совесть — классная «европейка» для России за 1,5 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать лифтбек Skoda Octavia III с пробегом

Легковушки российской сборки с небольшим пробегом постепенно становятся лакомым куском на рынке авто с пробегом. И понятно почему: если брать B- и С-классы, у нас собирали надежные и довольно простые модели европейских марок, давно и по праву заслуживших уважение. Сейчас такие машины в возрасте 6-10 лет с пробегом до 100 тысяч рублей стоят в пределах 2 млн рублей. Нового «китайца» на эти деньги не купишь!

Skoda Octavia III

Да и надо ли, как бы спрашивает нас эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в своей новой статье. И в качестве одного из примеров приводит лифтбек Skoda Octavia III, некогда лидера российских продаж в гольф-классе. Нынешние цены – 1,4–2,1 млн за шестилетние машины с пробегом до 100 тысяч км. Машинка очень привлекательная, но надо знать, какую брать версию.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Кузов и подвеска сделаны на совесть, оснащение богатое, но вот убедительных силовых агрегатов мало. Наддувные моторы 1.4 (150 л. с.) и 1.8 (180 л. с.) на Октавию А7 пришли в новых поколениях. Исчез пугающий масложор, у 1.4 хилую цепь ГРМ заменили ремнем, у 1.8 усилили механизм натяжения. Но к 100 тысячам км все равно можно ожидать закоксовки колец, отказов водяного насоса, термостата и регулятора давления наддува. Дорогие форсунки прямого впрыска и ТНВД – тоже не долгожители.

Эксклюзивно для России Октавию оснащали атмосферником 1.6 (110 л.с.). В 2015 году его довели до ума, дважды поменяв конструкцию поршней (угар масла был велик) и креплений фазорегулятора. По ресурсу и надежности этот мотор лучший.

Дизель 2.0 (150 л. с.) неплох, но редок, дорог в содержании и сочетается только с роботом. Роботов два – с сухими сцеплениями (для маломощных моторов) и с мокрыми. Модернизировали их непрестанно, мехатроник и узел сцеплений стали чаще доживать до 120–140 тысяч км, но назвать DSG долгожителем по-прежнему нельзя.

А вот МКП двух типов способны пережить любой мотор. И только атмосферник сочетается с гидроавтоматом Aisin TF‑60SN – у него есть мелкие изъяны, но в целом коробка живучая.

Skoda Octavia III

Но можно взглянуть и на другие подобные предложения. Среди подержанных «европеек» российской сборки есть из чего выбрать – изучаем этот вопрос в новой статье «За рулем»!