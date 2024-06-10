Техногигант нарастит выпуск автомобилей, чтобы поднять экономику страны

Xiaomi привлекает персонал для наращивания производства SU7 высокими зарплатами

На волне высокого спроса на свой первый автомобиль SU7 руководство китайского техногиганта Xiaomi намерено увеличить его производство и с этой целью предпринимает усилия по поиску достаточного количества персонала.

В настоящее время на заводе в Пекине трудятся в две смены по 10-11 часов каждая шесть из семи дней в неделю.

С целью повышения производственных мощностей требуются новые сотрудники для выпуска модели SU7.

В планах производителя изначально значился выпуск 100 тыс. экземпляров до конца текущего года. Позже эту цифру скорректировали до 120 тыс. единиц. В итоге покупатели, заказавшие SU7, получат свои автомобили не раньше, чем через семь месяцев.

Примечательно, что сотрудникам обещают зарплаты в диапазоне 8-10 тыс. юаней в месяц (97,8-122,2 тыс. рублей по актуальному курсу). Стоит отметить, что размер минимальной зарплаты в Китае зависит от региона и отрасли и в среднем составляет примерно 1930 юаней (23,6 тыс. рублей).

Xiaomi SU7

Согласно данным китайского правительства, средняя зарплата в некоторых крупнейших городах Китая выглядит следующим образом: Шанхай: 980 евро в месяц (94,7 тыс. рублей), Пекин – 850 евро в месяц (82,1 тыс. рублей), Шэньчжэнь – 815 евро в месяц (78,8 тыс. рублей).

При этом на заводе Tesla в Шанхае базовая зарплата стартует от 5341 юаня в месяц (65,3 тыс. рублей), задействованные на производственных линиях работники получают от 9160 до 10 000 юаней в месяц (от 110 до 122 тыс. рублей).

Топовые специалисты, например, начинающий инженер-программист, зарабатывает до 5,5 тыс. евро в месяц (531,8 тыс. рублей), а старший инженер – до 10 690 евро в месяц (примерно 1,033 млн рублей).

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Источник: 32cars.ru