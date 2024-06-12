Тракторы МТЗ очень известны, но таких – вы точно не видели!

В фильме показали мало известные разработки Минского тракторного завода

Наверняка вы предполагали, а многие из вас и знали наверняка, что знаменитый Минский тракторный завод (МТЗ) выпускал и выпускает не только Belarus, но и множество другой спецтехники. Но то, на что мы предлагаем взглянуть сегодня, едва ли раньше попадалось вам на глаза.

Разве что вы на таком работали. Например, на этом приземистом, очень странном с виду Т-54А. А меж тем, его облик легко объясним, если знать его назначение. Это садовый трактор, и служил он для механизации работ в садах – под кронами деревьев.

Унификация с базовым МТЗ-50 составляла всего 50%. Причем вариантов у этой модели было два, и они весьма серьезно отличались друг от друга внешне… Об этом и других интересных тракторах МТЗ – в новом видео! Смотрим:

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Источник: AUTO VIDEO