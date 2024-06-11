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Эти признаки укажут: как понять, что машину продает перекупщик

Автоэксперт Гришаков объяснил, как распознать, что автомобиль продает перекуп

Перекупщики занимаются перепродажей машин с личной выгодой. Часто они не ставят авто на учет, а перепродают по договору купли-продажи от собственника. Зачастую такой продавец не знает аспекты обслуживания автомобиля и не сможет ответить на важные вопросы о нем, отмечает глава департамента автомобилей с пробегом дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

Перекупщика, который является физлицом, выдадут низкокачественные снимки автомобиля в объявлении о продаже, отмечает специалист. Если продавец является перекупщиком, в документах на право собственности можно увидеть очень маленький срок владения автомобилем, пояснил Гришаков.

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Также он заметил, что перекупщиками могут быть не только физические, но и юрлица. Это могут быть дилерские центры и площадки по реализации б/у машин. Юрлица имеют карточки на сайтах объявлений с наименованием организации и полным стоком автомобилей с пробегом, при этом в наличии могут быть доступны и новые автомобили.

Чтобы выяснить, является ли юрлицо официальным дилером или просто занимается перепродажей автомобилей, необходимо выполнить несколько проверок, рассказал Гришаков. Так, необходимо изучить информацию на сайте компании. Затем проверить аккредитацию данной фирмы на сайте дистрибьютора конкретного бренда в разделе «дилеры».

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Также эксперт советует изучить отзывы клиентов о данной компании на профильных ресурсах. Если на сайте дистрибьютора конкретного бренда не указан дилер, который на своем портале заявляет о статусе официального, то это должно навести на определенные размышления.

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Источник: Российская газета

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
11.06.2024
Фото:Depositphotos
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