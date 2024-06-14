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Названы самые востребованные машины до 1 млн рублей на рынке б/у

Granta, Solaris и Focus — самые популярные машины с пробегом до миллиона рублей

Согласно данным компании «СберАвто» за март – май 2024 года, самыми популярными у россиян автомобилями с пробегом стоимостью до миллиона рублей этой весной были Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus.

В то же время BMW, Toyota, Mercedes-Benz, Lexus и Volkswagen пользовались спросом среди тех, кто искал машины стоимостью менее 3 млн рублей.

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Топ-3 самых популярных моделей в этом ценовом диапазоне составили:

  • BMW X5
  • Toyota Land Cruiser
  • BMW X3.

Чаще всего подержанные автомобили покупали в марте – мае жители Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Краснодарского края, Московской области, Республики Башкортостан и Свердловской области.

Добротные кузов и ходовая, много качественной электроники – не «китаец» за 1 млн

При этом жители Москвы предпочитали Hyundai Solaris и Skoda Octavia, а медианная стоимость подержанного автомобиля в регионе составила 1,3 млн рублей.

В Санкт-Петербурге наибольшей популярностью пользовались Ford Kuga, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris, медианная стоимость приобретаемого онлайн подержанного автомобиля в этом городе составила 1,27 млн рублей.

Между тем, на фоне перенасыщения рынка снизились цены на некоторые новые китайские автомобили.

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Источник: РИА Новости

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
14.06.2024
Фото:Depositphotos
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