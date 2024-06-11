Надежный атмосферник и долговечная МКП — качественная иномарка за 1,2 миллиона
Подборку седанов классов В и С европейских брендов, собранных в РФ и находящихся во вполне приличной форме после 6-10 лет эксплуатации, составил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.
Среди них стоит присмотреться к некогда бестселлеру нашего рынка Ford Focus III (седан), найти такой на вторичном рынке можно за 1-2 млн рублей. Недешево, но зато этот автомобиль известен, предсказуем, в отличие от многих китайских брендов.
Его габариты: длина 4534 мм, ширина – 1823 мм, высота – 1484 мм, клиренс 160 мм и багажник 372 л.
Салон, конечно, не очень вместительный, и багажник объемом не балует, зато в автомобиле много электроники, и она качественная.
Правда, чтобы автомобиль служил еще долго, важно выбрать комплектацию с надежной связкой мотор-коробка. Так, турбомотор 1,6 (150 л. с.) сочетается только с гидроавтоматом 6F35, и у таких автомобилей частенько бывают перегревы, пробои прокладок, разрушение поршней и течи во впускном тракте.
Приобретать Фокус с восьмиклапанным дизелем 1.5 (120 л. с.) наш эксперт тоже не советует: клапан EGR засоряется каждые 30–50 тысяч км, да и турбина довольно проблемная. На чем же тогда стоит остановиться?
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Топовый атмосферник 2.0 (160 л. с.) неплох, но у него прямой впрыск, а дружит он только с роботом Getrag 6DCT450. Сцепления здесь мокрые, хотя сгорают все равно быстро. Плюс засоряющиеся соленоиды и ненадежный демпфер маховика.
Однозначно рекомендовать можно только старый Duratec 1.6 (105, 125 л. с.) в сочетании с МКП. Робот 6DCT250 с двумя сухими сцеплениями, умирающими после 40–50 тысяч км, не прельщает и после модернизации.
Эксперт также рассказал о других 5 вариантах седанов европейских марок нашей сборки на вторичке.
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Отзывы о Ford Focus (3)
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.