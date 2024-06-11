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Надежный атмосферник и долговечная МКП — качественная иномарка за 1,2 миллиона

Эксперт Зиновьев рассказал, как выбрать хороший Ford Focus III с пробегом

Подборку седанов классов В и С европейских брендов, собранных в РФ и находящихся во вполне приличной форме после 6-10 лет эксплуатации, составил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Среди них стоит присмотреться к некогда бестселлеру нашего рынка Ford Focus III (седан), найти такой на вторичном рынке можно за 1-2 млн рублей. Недешево, но зато этот автомобиль известен, предсказуем, в отличие от многих китайских брендов.

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Его габариты: длина 4534 мм, ширина – 1823 мм, высота – 1484 мм, клиренс 160 мм и багажник 372 л.

Салон, конечно, не очень вместительный, и багажник объемом не балует, зато в автомобиле много электроники, и она качественная.

Правда, чтобы автомобиль служил еще долго, важно выбрать комплектацию с надежной связкой мотор-коробка. Так, турбомотор 1,6 (150 л. с.) сочетается только с гидроавтоматом 6F35, и у таких автомобилей частенько бывают перегревы, пробои прокладок, разрушение поршней и течи во впускном тракте.

Приобретать Фокус с восьмиклапанным дизелем 1.5 (120 л. с.) наш эксперт тоже не советует: клапан EGR засоряется каждые 30–50 тысяч км, да и турбина довольно проблемная. На чем же тогда стоит остановиться?

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Топовый атмосферник 2.0 (160 л. с.) неплох, но у него прямой впрыск, а дружит он только с роботом Getrag 6DCT450. Сцепления здесь мокрые, хотя сгорают все равно быстро. Плюс засоряющиеся соленоиды и ненадежный демпфер маховика.

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Однозначно рекомендовать можно только старый Duratec 1.6 (105, 125 л. с.) в сочетании с МКП. Робот 6DCT250 с двумя сухими сцеплениями, умирающими после 40–50 тысяч км, не прельщает и после модернизации.

Эксперт также рассказал о других 5 вариантах седанов европейских марок нашей сборки на вторичке.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Ford
Количество просмотров 2
11.06.2024
Фото:Ford
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Отзывы о Ford Focus (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.

Недостатки:

Все хромированные элементы облезают очень быстро.

Комментарий:

Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.

+24