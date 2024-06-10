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Цены на Лады не будут долго стоять на одном месте

Глава АВТОВАЗа допустил возможность повышения цен на Lada осенью

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов в интервью РБК сообщил, что компания может проиндексировать цены на автомобили Lada с учетом накопленной инфляции.

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Индексация цен предусмотрена, как и у других компаний, работающих на рынке. В мае АВТОВАЗ проиндексировал цены чуть ниже накопленной инфляции с осени прошлого года, поэтому осенью «мы снова внимательно проанализируем этот вопрос и вернемся к этой теме», пообещал Соколов.

В мае АВТОВАЗ повысил цены на свои модели, в среднем на 50 тыс. рублей, до этого цены повышали осенью 2023 года.

Майская индексация составила около 3%, но на некоторые бюджетные виды продуктовой линейки цены не поднимались.

Максим Соколов отметил, что примерно 70% автомобилей Lada продаются с использованием кредитных продуктов, а дорогие комплектации, например, Lada Vesta, и на все 80–85%. Высокая ключевая ставка ЦБ влияет на спрос, но в большей степени она отражается на себестоимости производства.

Недавно АВТОВАЗ представил свою перспективную разработку - бюджетник Lada Iskra. Вложения в проект доработки уже готовой платформы составили 23 млрд рублей.

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Производственные мощности АВТОВАЗа расположены в Тольятти и Ижевске.

Российская компания выпускает модели Vesta, Largus, Granta и Niva. В 2023 году продажи Lada составили 352,6 тысячи автомобилей, что почти вдвое больше по сравнению с предыдущим годом.

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Источник: РБК

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АГН Москва
10.06.2024
Фото:АГН Москва
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