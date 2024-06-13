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КАМАЗ получит отечественную электронику

КАМАЗ К3 и К5 будут оснащаться санкционно-устойчивыми блоками от «Итэлма»

НПП «Итэлма» и ПАО «КАМАЗ» в рамках стратегического сотрудничества договорились о применении на автомобилях и автобусах КАМАЗ новой электронной архитектуры с использованием санкционно-стойкой элементной базы.

Новая линейка блоков для семейства моделей КАМАЗ К3 и К5 может на равных конкурировать с зарубежными аналогами. Новые блоки должны существенно снизить стоимость комплекта автоэлектроники в автомобиле, отметил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.


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Почти 200 сил, а динамики нет — что не так с этим «китайцем»?

Доля электроники составляет около 2% от стоимости автомобилей КАМАЗ, в дальнейшем по мере прогресса компании по цифровизации данный показатель увеличится.

У блоков от «Ителма» высокий процент локализации: в конструкции блоков управления запланировано применение российских печатных плат, пассивных электронных компонентов и разъемов, в будущем к списку отечественной элементной базы (ЭКБ) добавятся микросхемы и микроконтроллеры.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

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Источник: Российская газета

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
Количество просмотров 1
13.06.2024
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
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