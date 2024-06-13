Этот недорогой аналог Гранты еще больше подешевел в России

Дилеры привезли в Россию новый Chevrolet Cobalt по цене от 1,6 млн рублей

Седан Chevrolet Cobalt, который является альтернативой Lada Granta, поставляют в РФ по альтернативным схемам. Цены на этот автомобиль на одном из крупнейших классифайдов снизились. Месяцем ранее он стоил от 1 600 000 рублей, а к середине июня его минимальный ценник упал до 1 290 000 рублей.

В такую сумму автомобиль с МКП оценил крупный автодилер из Москвы. Chevrolet Cobalt продается в комплектации LS, в которую входит ABS, EBD, BAS, две фронтальные подушки безопасности и прочее.

Chevrolet Cobalt

Автомобиль Lada Granta в дефицитной комплектации #CLUB’24 с 4-ступенчатой АКП продается за 1 329 000 рублей, а седан Granta Sport стоит 1 423 000 рублей.

Автомобили в более богатой комплектации с АКП стоят дороже. За 1 550 000 рублей такой Cobalt продают в Оренбурге, а за 1 579 999 рублей – в Уфе.

Интерьер Chevrolet Cobalt

Что касается техники, то у Cobalt она очень простая. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 106 л.с., а в паре с ним работает либо МКП, либо классическая 6-ступенчатая АКП.

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Источник: Автоновости дня