Этот недорогой аналог Гранты еще больше подешевел в России
Седан Chevrolet Cobalt, который является альтернативой Lada Granta, поставляют в РФ по альтернативным схемам. Цены на этот автомобиль на одном из крупнейших классифайдов снизились. Месяцем ранее он стоил от 1 600 000 рублей, а к середине июня его минимальный ценник упал до 1 290 000 рублей.
В такую сумму автомобиль с МКП оценил крупный автодилер из Москвы. Chevrolet Cobalt продается в комплектации LS, в которую входит ABS, EBD, BAS, две фронтальные подушки безопасности и прочее.
Автомобиль Lada Granta в дефицитной комплектации #CLUB’24 с 4-ступенчатой АКП продается за 1 329 000 рублей, а седан Granta Sport стоит 1 423 000 рублей.
Автомобили в более богатой комплектации с АКП стоят дороже. За 1 550 000 рублей такой Cobalt продают в Оренбурге, а за 1 579 999 рублей – в Уфе.
Что касается техники, то у Cobalt она очень простая. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 106 л.с., а в паре с ним работает либо МКП, либо классическая 6-ступенчатая АКП.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».
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Источник: Автоновости дня
Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.