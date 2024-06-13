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В России скоро появится самая мощная версия Tank 500

В России начнутся продажи внедорожника Tank 500 в новой версии Blacktrail

Компания Great Wall Motor анонсировала выход на российский рынок Tank 500 в новой топовой комплектации Blacktrail, она станет самой мощной в линейке. Продажи автомобиля стартуют в июле.

У новинки 3-литровый бензиновый шестицилиндровый двигатель V6 c увеличенной на 20% мощностью. Он развивает 354 л.с. (500 Нм) и работает в паре с 9-ступенчатой АКП.

Tank 500 Blacktrail
Tank 500 Blacktrail

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Почти 200 сил, а динамики нет — что не так с этим «китайцем»?

Также известно, что у автомобиля будет два топливных бака – основной и дополнительный объемом 80 л и 50 л соответственно. Новый Tank может проехать без дозаправки более 1100 км.

Что касается внешности, то у Tank 500 Blacktrail черные элементы заменили хромированные. Решетка радиатора, колесные диски, кофр для запасного колеса и пластиковая накладка на бампер сзади у автомобиля теперь черного цвета.

Интерьер Tank 500
Интерьер Tank 500

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

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Источник: Известия

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Tank
13.06.2024
Фото:Tank
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