В России может появиться экстремальный УАЗ

Дизайнер Александр Пономаренко представил экстремальный УАЗ 469 Restomod

Известный по проекту ГАЗ-24 Волга Coupe дизайнер Александр Пономаренко, работающий под псевдонимом Benderlog Design, представил новый проект. Вдохновение для него также черпалось в советском автопроме, а прообразом на сей раз послужил внедорожник УАЗ-469, он же Hunter. «Исходник» узнается в маске передка и боковинах кузова, но все прочее – уже совершенно иное.

Как и в случае с Волгой, проект под названием УАЗ 469 Restomod не является абсолютно новым, а публикация рендеров вновь связана с тем, что проект, созданный под конкретного заказчика, по каким-то причинам не получил зеленый свет.

Первые рисунки супер-УАЗа появились в 2016 году, когда дизайнеру поступил заказ из Санкт-Петербурга. По задумке, это должен был быть внедорожник на базе рамы УАЗа-3159 Барс и с подвеской от ГАЗ Соболь 4х4. В качестве двигателя должен был использоваться бензиновый V8 от автобуса ПАЗ, сообщает разместивший рендеры источник.

Словом, УАЗ 469 Restomod мог получиться очень интересным «проходимцем», но увы, воплощен так и не был. Сейчас автор изображений осовременил дизайн и опубликовал снимки. К постройке машина не планируется – по крайней мере, до тех пор, пока не найдется новый заказчик...

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Источник: Автопоток