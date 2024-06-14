Легендарный Focus и другие: названы самые популярные автомобили Ford в РФ

Эксперты перечислили особенно популярные в России автомобили марки Ford

В преддверии дня рождения компании Ford эксперты «Авито Авто» выяснили, какие автомобили бренда пользуются особой популярностью у россиян. Они рассматривали как рынок подержанных авто, так и новых. Что касается авто с пробегом, то здесь лидирует Focus (58% всех покупок, 54,5% предложений). Его средняя цена равна 720 000 рублей.

На второй строчке коммерческий Ford Transit (10,5%). Также это лидер рынка новых авто среди машин Ford с долей в 79,5%. Такой фургон с пробегом стоит в среднем 1,17 млн рублей, а новый 6,2 млн. На третьем месте находится Ford Mondeo.

Ford Focus

Что касается новых авто бренда, то второе место занял пикап F-150 с долей 13,9% и средней ценой около 14 млн рублей. За ним следует пикап Ranger с долей 2,2% и средней ценой 6,85 млн.

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Источник: «Автоновости дня»