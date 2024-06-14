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Легендарный Focus и другие: названы самые популярные автомобили Ford в РФ

Эксперты перечислили особенно популярные в России автомобили марки Ford

В преддверии дня рождения компании Ford эксперты «Авито Авто» выяснили, какие автомобили бренда пользуются особой популярностью у россиян. Они рассматривали как рынок подержанных авто, так и новых. Что касается авто с пробегом, то здесь лидирует Focus (58% всех покупок, 54,5% предложений). Его средняя цена равна 720 000 рублей.

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На второй строчке коммерческий Ford Transit (10,5%). Также это лидер рынка новых авто среди машин Ford с долей в 79,5%. Такой фургон с пробегом стоит в среднем 1,17 млн рублей, а новый 6,2 млн. На третьем месте находится Ford Mondeo.

Ford Focus
Ford Focus

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Что касается новых авто бренда, то второе место занял пикап F-150 с долей 13,9% и средней ценой около 14 млн рублей. За ним следует пикап Ranger с долей 2,2% и средней ценой 6,85 млн.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Ford
Количество просмотров 1
14.06.2024
Фото:Ford
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Отзывы о Ford Focus (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.

Недостатки:

Все хромированные элементы облезают очень быстро.

Комментарий:

Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.

+25