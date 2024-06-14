Легендарный Focus и другие: названы самые популярные автомобили Ford в РФ
В преддверии дня рождения компании Ford эксперты «Авито Авто» выяснили, какие автомобили бренда пользуются особой популярностью у россиян. Они рассматривали как рынок подержанных авто, так и новых. Что касается авто с пробегом, то здесь лидирует Focus (58% всех покупок, 54,5% предложений). Его средняя цена равна 720 000 рублей.
На второй строчке коммерческий Ford Transit (10,5%). Также это лидер рынка новых авто среди машин Ford с долей в 79,5%. Такой фургон с пробегом стоит в среднем 1,17 млн рублей, а новый 6,2 млн. На третьем месте находится Ford Mondeo.
Что касается новых авто бренда, то второе место занял пикап F-150 с долей 13,9% и средней ценой около 14 млн рублей. За ним следует пикап Ranger с долей 2,2% и средней ценой 6,85 млн.
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Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Ford Focus (3)
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.