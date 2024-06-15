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На рынок вышел Nissan Pathfinder для Китая, но под другим именем

Цены на Nissan Pathfinder китайского производства стартуют от 33,6 тыс. долларов

11 июня в СП Dongfeng Nissan сообщили, что начались продажи новой модели кроссовера Tanlu.

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Tanlu – это собственное имя китайского Pathfinder, который получил ряд изменений в дизайне и комплектациях для рынка Поднебесной по сравнению с американским Pathfinder.

Длина Tanlu составляет 5130 мм, «американец» на 13 мм короче. При этом размер колесной базы одинаковый - 2900 мм.

Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder

Что касается силовой установки, новый автомобиль будет оснащен двигателем 2.0T VC-TURBO с турбонаддувом, мощностью 251 л. с. и максимальным крутящим моментом 376 Н·м.

Автомобиль для китайского рынка доступен с трехрядным салоном, в 6-ти или 7-ми местном варианте.

Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder

Он сочетается с 9-ступенчатым «автоматом», который имеет более широкий диапазон передаточных чисел и более высокий КПД трансмиссии, что обеспечивает лучшую экономию топлива и ходовые качества.

Привод у китайского «Пасфайндера» быть как передним, так и полным.

Цены на Nissan Tanlu в Китае стартуют в пересчете на рубли от 243 800 юаней (около 3 млн руб.).

Интерьер Nissan Pathfinder
Интерьер Nissan Pathfinder

Источник: Autohome

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
15.06.2024
Фото:Autohome
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