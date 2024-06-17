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Подсчитана средняя цена машины с пробегом в России

«Ъ»: в РФ в мае 2024 года средняя цена авто с пробегом составила 1,7 млн рублей

В мае текущего года средняя стоимость автомобиля с пробегом в России достигла 1,7 млн рублей, по данным сервиса «Авто.ру». Уточняется, что этот показатель на 9,9% больше мая 2023 года и на 8,3% ниже января текущего года.

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300 сил, 7 мест, полный привод – большой кроссовер из Южной Кореи за 4 млн

По словам представителя сервиса Георгия Голубева, на среднюю стоимость авто влияет увеличение объема предложения в сегменте.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Коммерсантъ»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
17.06.2024
Фото:Depositphotos
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