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Этот привычный недорогой «кореец» стоит теперь как Lada Vesta

В России появились новые седаны Hyundai Elantra по цене от 1,9 млн рублей

Седан Hyundai Elantra, который раньше собирали в РФ, вернулся на российский рынок по альтернативным каналам. Цены на модель начинаются на одном из популярных сайтов объявлений от 1 900 000 рублей.

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За эту сумму Elantra 2023 г. в. выставил на продает автосалон из Краснодара. Автомобиль предлагается в базовой комплектации с 1,5-литровым 115-сильным атмосферником и вариатором. Для сравнения, седан Lada Vesta в топовой версии Techno’24 с вариатором сейчас стоит 1 885 900 рублей.

Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

300 сил, 7 мест, полный привод – большой кроссовер из Южной Кореи за 4 млн

За 2 070 000 рублей автомобиль в близкой к максимальной комплектации с той же техникой продают под заказ в Нижнем Новгороде. Уточняется, что вместе с авто покупателю будет предоставлен весь пакет документов.

Богато оснащенный седан с кожаным салоном, люком и прочими опциями продается и в Новосибирске. В стоимость входит полный утильсбор, а ЭПТС и СБКТС на автомобиль уже получены.

Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

Стоит отметить, что новые импортные Hyundai Elantra продаются в ряде российских городов.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Hyundai
17.06.2024
Фото:Hyundai
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