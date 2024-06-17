Москвич 6 2023 года продают дешевле рекомендованной цены

В России дилеры снизили цены лифтбека Москвич 6 на 36 тыс. — до 2,1 млн рублей

Российские дилеры начали распродавать автомобили 2023 года выпуска. В отдельных салонах некоторые модели можно найти заметно дешевле рекомендованных самими автопроизводителями цен (РРЦ). При этом дилеры отмечают, что долго это не продлится.

Так, лифтбэки Москвич 6 2023 года сейчас продают дешевле рекомендованной цены на 36 000 руб., за 2 100 000 рублей за базовую версию «Комфорт».

Москвич 6

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л.с. и 200 Нм крутящего момента, работающим в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT. В числе опций лифтбека кондиционер, датчик дождя, камера заднего вида и парктроник.

При этом цена на модель 2024 г. в. не отличается от РРЦ. Она начинается от 2 200 000 рублей.

Интерьер Москвич 6

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Источник: Autonews