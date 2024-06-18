Этим водителям идеально подойдет Lada Iskra

Максим Соколов назвал целевую аудиторию новой модели АВТОВАЗа Lada Iskra

Представленная на ПМЭФ-2024 Lada Iskra вызвала большой интерес общественности, поэтому неудивительно, что новое интервью президента АВТОВАЗа Максима Соколова началось именно с вопроса об этой грядущей новинке. Глава автогиганта рассказал, на какую целевую аудиторию рассчитана модель.

Максим Соколов, президент АВТОВАЗа:

– На самом деле Lada Iskra обязательно займет свою нишу. С точки зрения технических характеристик и ценового позиционирования она находится между самыми высоко опциональными моделями Granta и самыми базовыми версиями Vesta. Если говорить о финансовой составляющей – то цена в пределах от одного до 1,1-1,3 миллиона рублей. Притом дизайн Iskra более динамичный, сбалансированный, я бы сказал, более молодежный. Как раз на это направлена политика всего нашего бренда.

Он молодеет: сейчас средний возраст владельца Lada – 42 года, недавно был 44. Мы считаем, что модель Iskra добавит сторонников, ценителей и любителей марки как раз среди молодого поколения. Кстати в этой машине очень много функций, завязанных на работе мультимедийных систем, Яндексе, голосовом управлении. Нам представляется, что именно молодежь будет выбирать Iskra в качестве своего первого автомобиля.

Lada Iskra на ПМЭФ-2024

Напомним, Lada Iskra базируется на платформе Renault CMF-B-LS и будет комплектоваться 8-клапанным ВАЗ-11182 (90 л.с.) в паре с 5-ступенчатой МКП и 16-клапанным ВАЗ-21127 (106 л.с.), агрегатированным либо с вариатором, либо с новой покупной 6-ступенчатой МКП. По данным «За рулем», за прогнозируемую цену до 1,5 млн рублей эту машину готовы купить 41% автомобилистов. Запуск в производство – в начале 2025 года.

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Источник: РИА Новости