Стал известен уровень спроса на модель Lada Iskra

«За рулем» рассказал, сколько водителей уже готовы купить Ладу Iskra

Только что представленная Lada Iskra вызвала немалый ажиотаж – последние пару дней новостные ленты тематических изданий пестрят сообщениями о новинке, которая должна выйти на рынок весной 2025 года. Прогноз цен – от миллиона с небольшим до 1,5 млн рублей, и высока вероятность того, что спрос будет большим.

Мы решили выяснить, какая часть нашей аудитории действительно рассматривает такую машину к покупке. Мы задали соответствующий вопрос подписчикам «За рулем» в Viber и получили довольно интересные ответы. В опросе приняли участие более 1,6 тыс. человек.

Lada Iskra на ПМЭФ-2024

Было предложено три варианта ответа, и даже самый непопулярный из них объединил довольно большую группу читателей – тех, кто по финансовым соображениям не готов шагнуть выше даже на те полступеньки, что отделяет Искру от Гранты: 27% говорят, что на фоне последней новинка будет для них слишком дорога.

«За рулем» в Viber – подписаться!

Вторая по численности группа тоже не собирается приобретать Искру, но уже по другим соображениям – 32% интересуются машинами более высокого класса. Напомним, Искра в иерархии моделей АВТОВАЗа расположится между Грантой и Вестой... Ну а последняя, самая многочисленная группа – это те, кто готов купить Искру, если она будет не дороже 1,5 млн рублей.