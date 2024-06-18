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Как можно снять машину с учета досрочно

В ГИБДД разъяснили процедуру досрочного снятия машины с учета

Бывшие владельцы автомобилей сразу после продажи смогут прекращать их регистрационный учет. МВД выступило с предложением внести соответствующие поправки в закон о регистрации транспорта, а правительственная комиссия по законодательной деятельности эти поправки одобрила.

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Согласно поправкам, нововведение будет актуально только для тех, кто заключил договор купли-продажи через портал «Госуслуги» или заверил его нотариально. Автовладельцам, подписавшим договор в привычном письменном виде, придется обращаться в регистрационное подразделение ГИБДД с оригиналом договора через 10 дней после его заключения. Разница в том, что при оформлении посредством «Госуслуг» информация моментально попадает в базу автоматически.

Изменения избавят прежних владельцев от необходимости обжалования вынесенных в отношении них постановлений за совершенные новым владельцем правонарушения на дороге. Также они обеспечат полноценную идентификацию автомобиля до оформления его новым собственником.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:ТАСС/ Владимир Зинин
18.06.2024
Фото:ТАСС/ Владимир Зинин
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