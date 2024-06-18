Этот новый бюджетный «кореец» с надежным мотором и АКП приятно подешевел в РФ

В России привезли новые седаны Kia Pegas по цене от 1,65 млн рублей

Седан Kia Pegas, который поставляется в Россию по альтернативным схемам, подешевел. Так, цены на него весной стартовали от 1 650 000 рублей, а сейчас самый дешевый Pegas стоит на 50 тысяч рублей дешевле.

За 1 600 000 рублей с учетом полностью уплаченного утильсбора и всех документов новый Kia Pegas 2023 г. в. предлагает дилер из Екатеринбурга. А, например, LADA Vesta в кузове седан и «средней» комплектации Life’24 с вариатором по «прайсу» стоит 1 677 900 рублей.

Kia Pegas

Pegas продается в комплектации «Импорт», в которую входят фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, аналоговую приборная панель, 14-дюймовые литые диски и прочее.

Еще два Pegas продаются в Екатеринбурге: за 1 700 000 рублей и 1 830 000 рублей. Технически все седаны идентичны. Они оснащены 95-сильным «атмосферником» объемом 1,4 литра, работающим в паре с 4-ступенчатой АКП. Привод передний.

Kia Pegas

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Автоновости дня»