Новый не китайский (и не вазовский) седан дешевле 2 млн – нашли неплохой вариант

Эксперт «За рулем» рассказал, чего ждать от седана Kia Pegas за 1,9 млн рублей

В нынешней ситуации недорогих и всех устраивающих новых машин на рынке все меньше, но, благодаря существованию такого явления как параллельный импорт, экспорту «За рулем» Сергею Зиновьеву удалось сделать несколько редких находок. Одна из таких – седан Kia Pegas.

«Модель вышла в свет в 2017 году. Задумана как очень бюджетный седан. Более бюджетный, чем Kia Rio четвертого поколения, с которым делит платформу и агрегаты. Выпускают в Китае на СП Dongfeng Yueda Kia. Основные рынки сбыта: Китай, Египет, Филиппины, Вьетнам, ЮАР», – рассказывает Зиновьев.

Kia Pegas

Мотор 1.4 мощностью (95 л.с.) – это дефорсированная версия атмосферника G4LC, известного нам по Kia Rio и Hyundai Solaris. Причем это уже «антизадирное» семейство Kappa, с дополнительными масляными форсунками и новым выпускным коллектором. Движок работает в паре с 4-ступенчатой АКП, которая ставилась на Rio и Solaris до 2017 года. В теории, сочетание очень ресурсное.

Опций у Пегаса довольно много, но к нам везут сравнительно недорогие фиксированные комплектации по цене 1,9-2,2 млн рублей. Все самое необходимое в них есть.

Kia Pegas

А можно сейчас найти на рынке что-то новое, недорогое и не китайское? Вот подборка достойных вариантов.

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Фото: Kia