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Этот новый необычный «кореец» теперь в России по цене дешевле «китайцев»

Дилеры привезли в РФ новые кроссоверы Kia Sportage Ace по цене от ₽3,5 млн

В Россию дилеры привезли по параллельным каналам выпускаемый в Китае кроссовер Kia Sportage Ace. Кроссовер построен на платформе «старого» Hyundai ix35 и внешне похож на «старший» кроссовер Sorento.

На одном из сайтов объявлений цены на этот автомобиль начинаются от 3 455 000 рублей. За эту сумму новый Sportage Ace предлагает дилер из Петербурга. Комплектация авто довольно богатая, в нее включены 18-дюймовые литые диски, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, светодиодная оптика, подогрев всех сидений и зеркал и так далее.

Kia Sportage Ace
Kia Sportage Ace

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Технически все Kia Sportage Ace одинаковы. Они оснащаются 2,0-литровым 161-сильным атмосферным двигателем, агрегатированным с классической 6-ступенчатой АКП. Привод передний.

В России официальные «китайцы» стоят примерно столько же или дороже. Так, Chery Tiggo 8 Pro Max в новой комплектации Dreamline с передним приводом продается за 3 450 000 рублей, переднеприводный Geely Atlas в топовой комплектации стоит 3 499 990 рублей.

Интерьер Kia Sportage Ace
Интерьер Kia Sportage Ace

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: Автоновости дня

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 1
18.06.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.

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