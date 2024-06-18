Этот новый необычный «кореец» теперь в России по цене дешевле «китайцев»

Дилеры привезли в РФ новые кроссоверы Kia Sportage Ace по цене от ₽3,5 млн

В Россию дилеры привезли по параллельным каналам выпускаемый в Китае кроссовер Kia Sportage Ace. Кроссовер построен на платформе «старого» Hyundai ix35 и внешне похож на «старший» кроссовер Sorento.

На одном из сайтов объявлений цены на этот автомобиль начинаются от 3 455 000 рублей. За эту сумму новый Sportage Ace предлагает дилер из Петербурга. Комплектация авто довольно богатая, в нее включены 18-дюймовые литые диски, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, светодиодная оптика, подогрев всех сидений и зеркал и так далее.

Kia Sportage Ace

Технически все Kia Sportage Ace одинаковы. Они оснащаются 2,0-литровым 161-сильным атмосферным двигателем, агрегатированным с классической 6-ступенчатой АКП. Привод передний.

В России официальные «китайцы» стоят примерно столько же или дороже. Так, Chery Tiggo 8 Pro Max в новой комплектации Dreamline с передним приводом продается за 3 450 000 рублей, переднеприводный Geely Atlas в топовой комплектации стоит 3 499 990 рублей.

Интерьер Kia Sportage Ace

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

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Источник: Автоновости дня