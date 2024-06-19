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Названы самые популярные подержанные иномарки в России

«Автостат»: Kia Rio стала самой популярной иномаркой с пробегом в России

Kia Rio стала самой популярной б/у иномаркой в России по итогам периода с января по май 2024 года. За это время машину купили 45,3 тыс. человек. Второе место у Hyundai Solaris (44,2 тыс. сделок). На третьем месте Ford Focus, которого продали 41,8 тыс. штук.

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Далее следуют седаны Toyota Corolla и Camry (36,9 тыс. и 31,9 тыс. сделок). В «десятку» также вошли Volkswagen Polo (29,2 тыс. ед.), Renault Logan (28,1 тыс. ед.), Chevrolet Niva (25,9 тыс. ед.), Skoda Octavia (21,2 тыс. ед.) и Opel Astra (20,3 тыс. ед.).

Kia Rio
Kia Rio

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Kia
19.06.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Rio  (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Rio   2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Многовато 7 литров на трассе. Летом ездили в отпуск на круг 4200км реальный расход 5.5 литров. Чипованый двигатель 1.6.

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