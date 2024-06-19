Детские забавы: вместе с тополиным пухом в Чите сгорели шесть машин

В Чите шесть машин автошколы сгорели из-за подожженного ребенком тополиного пуха

В Чите сгорели шесть машин местной автошколы из-за подожженного тополиного пуха.

Уточняется, что вечером 18 июня в гаражном боксе, арендуемом автошколой, загорелись машины. Всего в результате пожара было уничтожено шесть ТС. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Основной версией возгорания стал поджог тополиного пуха. Правоохранители установили, что совсем близко от гаражей 12-летний ребенок поджигал тополиный пух.

В связи с произошедшим проводится проверка.

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Источник: пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю