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Детские забавы: вместе с тополиным пухом в Чите сгорели шесть машин

В Чите шесть машин автошколы сгорели из-за подожженного ребенком тополиного пуха

В Чите сгорели шесть машин местной автошколы из-за подожженного тополиного пуха.

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Уточняется, что вечером 18 июня в гаражном боксе, арендуемом автошколой, загорелись машины. Всего в результате пожара было уничтожено шесть ТС. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

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Основной версией возгорания стал поджог тополиного пуха. Правоохранители установили, что совсем близко от гаражей 12-летний ребенок поджигал тополиный пух.

В связи с произошедшим проводится проверка.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
19.06.2024
Фото:МВД Медиа
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