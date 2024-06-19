Спорткар Marussia GT возвращается – есть подробности!

На Гран При Москвы заявлены Marussia GT и редкий Chevrolet Corvette 1967 года

Еще не утихли страсти после прошедших «24 часов Ле-Мана», а уже ближайшую субботу на подмосковном автодроме Moscow Raceway отечественных поклонников автоспорта ждет второй этап Российской серии гонок на выносливость – REC. Для зрителей это будет насыщенный день, центральным событием которого станет четырехчасовой марафон Гран При Москвы с участием самой разнообразной гоночной техники.

Как и в Ле-Мане, экипажи в REC выступают на автомобилях разных классов – от спортпрототипов до туринговых машин. При этом уже традиционно борьба за победу в абсолютном зачете разворачивается между представителями двух разных категорий: CN Pro, где выступают легкие и наиболее эффективные в поворотах прототипы, и GT Pro с мощными автомобилями международной группы GT3.

На первом этапе сезона-2024, который в мае прошел на том же автодроме близ Волоколамска, сильнейшим оказался экипаж команды Black Thorn на новом для российского «кольца» прототипе Norma. Удастся ли Георгию Ефросинину и Игорю Мухину повторить этот успех снова и выиграть двухэтапный чемпионат Москвы по длинным гонкам, узнаем в субботу. Но очевидно, что их соперники как на других прототипах, так и на грозных спорткарах нацелены взять реванш, а поэтому борьба за победу в «абсолюте» должна получиться захватывающей.

На Гран При Москвы впервые в нынешнем сезоне состоится возвращение двух машин, которые в прошлом привлекали особое внимание публики. Во-первых, это отечественный спорткар Marussia GT. После предыдущего чемпионата команда IYengineering & Mospolytech начала активную работу по доводке машины – из-за этого первый этап пришлось пропустить, но теперь техника готова к старту.

«Marussia при подготовке к сезону, похоже, избавилась от проблем с нестабильной работой силового агрегата от Audi R8, блоки управления которого недоумевали, что они делают в "теле" Marussia, и выдавали ошибку в самый неподходящий момент, – рассказал создатель Marussia GT Игорь Ермилин. – Замена системы впуска на многодроссельный впрыск низкого давления и российский блок управления IPAC подтвердила свою работоспособность на стенде и трассе. Правда, настройка заняла несколько больше времени, поэтому Marussia GT пропустила первый этап REC. Но теперь машина в полной боевой готовности».

Также пропустив первый этап, готовится к старту команда ThugRanch вместе со своим Chevrolet Corvette образца 1967 года. Легендарное купе поколения C3 вряд ли сможет претендовать на высокие результаты, но максимальное внимание зрителей этой редкой для России машине гарантировано. Основной задачей проекта было сохранение максимально аутентичного внешнего вида машины.

При этом автомобиль полностью соответствует всем требованиям безопасности. Несмотря на свой возраст, этот Chevrolet Corvette имеет впечатляющую энерговооруженность. Легкий стеклопластиковый кузов скрывает под собой 505-сильный шестилитровый V8, за 15-дюймовыми аутентичными колесами таятся современные дисковые тормоза.

В общей сложности на старте Гран При Москвы ожидается около двух десятков экипажей, среди которых стоит также выделить команду Spora GT с ее новым 620-сильным Lamborghini Huracan GT3 и коллектив Real Performance, подготовивший к своему дебюту в REC туринговый Seat Leon. Помимо прототипов, автомобилей GT и «кузовных» машин в гонке примут участие и несколько отечественных Shortcut, созданных по мотивам культовой модели Lotus 7.

Марафон продолжительностью четыре часа стартует под вечер, в 18:00. По ходу дистанции участники и зрители встретят закат, а завершится гонка уже затемно при свете фар. Помимо самой борьбы на трассе, посетителей второго этапа REC ждет на Moscow Raceway много всего интересного, включая возможность прогуляться по «гаражному переулку» и выйти на стартовую решетку.

Среди дополнительных опций для публики также экскурсия по трассе на двухэтажном автобусе, заезды «гоночных такси» и даже полеты на вертолете. Автодром откроет свои двери для зрителей за три часа до старта гонки. Подробнее обо всех активностях и билетной программе можно узнать на superrace.ru.

По итогам предстоящего четырехчасового марафона определятся победители двухэтапного чемпионата Москвы по длинным гонкам. А борьба за титулы в серии REC продолжатся на трех оставшихся этапах нынешнего сезона, два из которых снова пройдут на Moscow Raceway, а еще один – на автодроме Игора Драйв под Санкт-Петербургом в рамках фестиваля Garage Fest в июле.

Расписание II этапа REC/Гран При Москвы

15:00 – Открытие автодрома для зрителей, начало дополнительных активностей

15:30 – Прогулка по питлейн

17:00 – Выезд и расстановка автомобилей на стартовой решетке.

17:15 – Допуск зрителей на стартовую решетку, представление участников

18:00 – Старт Гран При / II этапа Чемпионата Москвы

22:00 – Финиш

22:00 – Процедура награждения победителей и призеров на подиуме

Билеты на сайте superrace.ru