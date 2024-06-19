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Этот популярный в России полноприводный «японец» приятно подешевел

Дилеры привезли в Россию новые Nissan X-Trail по цене от 3,55 млн рублей

Популярный в России кроссовер Nissan X-Trail теперь везут в страну из Китая. Недавно дилеры переписали цены на него. Теперь гибридная версия X-Trail стоит от 3,55 млн рублей в Новосибирске под заказ. В мае цены на нее начинались с 3,67 млн рублей.

За эти деньги предлагается кроссовер в комплектации Extreme Edition с гибридной силовой установкой E-Power. Она отличается тем, что основную тягу обеспечивают два электромотора суммарной мощностью 340 л. с., а 1,5-литровый 144-сильный турбомотор является генератором для подзарядки аккумуляторов.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
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Семейный автомобиль за 3,6 млн рублей: интересно, на чем сэкономили китайцы?

Комплектация автомобиля богатая, она включает полностью цифровую приборную панель, мультимедийную систему, кожаный мульти-руль и многое другое.

Более скромные в плане опций версии гибридного Nissan X-Trail из Китая стоят от 3,65 млн рублей, но их пока можно привезти только по предзаказу в отдельные регионы РФ.

Интерьер Nissan X-Trail
Интерьер Nissan X-Trail

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: Автоновости дня

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Nissan
19.06.2024
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Рестайлинг

Недостатки:

Нету

Комментарий:

В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум

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