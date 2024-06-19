Этот популярный в России полноприводный «японец» приятно подешевел

Дилеры привезли в Россию новые Nissan X-Trail по цене от 3,55 млн рублей

Популярный в России кроссовер Nissan X-Trail теперь везут в страну из Китая. Недавно дилеры переписали цены на него. Теперь гибридная версия X-Trail стоит от 3,55 млн рублей в Новосибирске под заказ. В мае цены на нее начинались с 3,67 млн рублей.

За эти деньги предлагается кроссовер в комплектации Extreme Edition с гибридной силовой установкой E-Power. Она отличается тем, что основную тягу обеспечивают два электромотора суммарной мощностью 340 л. с., а 1,5-литровый 144-сильный турбомотор является генератором для подзарядки аккумуляторов.

Nissan X-Trail

Комплектация автомобиля богатая, она включает полностью цифровую приборную панель, мультимедийную систему, кожаный мульти-руль и многое другое.

Более скромные в плане опций версии гибридного Nissan X-Trail из Китая стоят от 3,65 млн рублей, но их пока можно привезти только по предзаказу в отдельные регионы РФ.

Интерьер Nissan X-Trail

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

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Источник: Автоновости дня