Надежный бюджетный «кореец» вернулся в Россию: сколько он сейчас стоит
Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Kia Seltos по цене от 2,7 млн рублей
Российские дилеры получили партию новых кроссоверов Kia Seltos китайской сборки по параллельным каналам. Автомобиль подорожал. Так, в конце мая стоимость Seltos начиналась от 1,9 млн рублей, а сейчас она стартует от 2,69 млн рублей за версию Premium Edition.
Kia Seltos
В комплектацию входят камеры кругового обзора с передними и задними парктрониками, мультируль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, панорамная крыша и прочее.
Интерьер Kia Seltos
Под капотом этих Kia Seltos 115-сильный двигатель объёмом 1,5 л и 149-сильным агрегатом объёмом 2,0 л, которые работают с бесступенчатым вариатором. Привод передний.
Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.
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Источник: Автоновости дня
Фото:Kia
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19.06.2024
Фото:Kia
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