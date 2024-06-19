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Надежный бюджетный «кореец» вернулся в Россию: сколько он сейчас стоит

Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Kia Seltos по цене от 2,7 млн рублей

Российские дилеры получили партию новых кроссоверов Kia Seltos китайской сборки по параллельным каналам. Автомобиль подорожал. Так, в конце мая стоимость Seltos начиналась от 1,9 млн рублей, а сейчас она стартует от 2,69 млн рублей за версию Premium Edition.

Kia Seltos
Kia Seltos

В комплектацию входят камеры кругового обзора с передними и задними парктрониками, мультируль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, панорамная крыша и прочее.

Интерьер Kia Seltos
Интерьер Kia Seltos
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Под капотом этих Kia Seltos 115-сильный двигатель объёмом 1,5 л и 149-сильным агрегатом объёмом 2,0 л, которые работают с бесступенчатым вариатором. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: Автоновости дня

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 1
19.06.2024
Фото:Kia
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