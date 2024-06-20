Эта идея вызвала негодование: о запрете водить машину пенсионерам

«КП»: 54% россиян одобрили запрет людям старше 70 лет садиться за руль

Участники движения «Ветераны России» предложили запретить россиянам старше 70 лет водить машину. В организации считают, что с возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге.

Согласно опросу, проведенному kp.ru., 54% россиян поддержали идею о том, что следует перестать выдавать водительские права людям старше 70 лет. В опросе приняли участие 9,7 тыс. человек.

Но 44% опрошенных россиян считают, что многие пожилые люди являются вполне здоровыми и активными, поэтому не выдавать им права несправедливо. Если пенсионер в состоянии сдать экзамены, то проблем с получением прав у него быть не должно, считают эти респонденты.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Они предлагают выдавать права и после 70 лет, но проводить для таких водителей дополнительные проверки здоровья.

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Источник: «КП»