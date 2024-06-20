Смотрите, это белорусский микроавтобус-броневик

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МАЗ представил бронированный микроавтобус Купава-393150

На проходящей в Минске выставке «Национальная безопасность Беларуси-2024» представлен автомобиль для перевозки ценностей на шасси МАЗ-365022.

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Машина, получившая заводской индекс Купава-393150, разработана заводом автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», Минским автозаводом (МАЗ) и компанией «Белинкасгрупп».

Грузопассажирский автомобиль имеет бронезащиту второго класса. Кузов включает три отсека:

  • грузовой;
  • отсек для перевозки ценностей – бронекапсула объемом 5,6 куб.м;
  • салон автомобиля с полускрытым бронированием.

Обшивка всех стен – в мягком исполнении. В комплектацию входят дополнительный кондиционер, автономный отопитель и предпусковой подогреватель топлива.

Пресс-релиз сообщает, что Купава-393150 разработана для «замены инкассаторских автомобилей импортного производства на отечественные машины» в самой Белоруссии, но потребность в данной технике уже высказали в Российском объединении инкассации.

Отметим, что изначально Купава – это JAC Sunray, и аналогичная модель российской сборки называется Соллерс Атлант. Впрочем, у Атланта бронированной версии пока нет, а по количеству дилеров в России МАЗ догоняет не только КАМАЗ, но и ГАЗ, так что – кто знает...

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Источник: МАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
20.06.2024
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