В Россию привезли легендарный гиперкар из 90-х годов: цена поражает

В Сочи продают 32-летний Lamborghini Diablo с пробегом 13,8 тыс. км за ₽34 млн

Легендарный суперкар из 90-х годов под названием Lamborghini Diablo продают в России. Соответствующее объявление разместили на одном из популярных сайтов. Уточняется, что автомобиль находится в Адлере.

Lamborghini Diablo

Продавец пояснил, что это ранняя версия с задним приводом и «cлепыми» фapами. Суперкар оснащен двигателем V12 объемом 5,7 литра и МКП. Стоит автомобиль 34 млн рублей.

Lamborghini Diablo

В объявлении сказано, что экземпляр ввезли в РФ из Германии в 2023 году. Перед продажей было проведено ТО с заменой всех расходников и сцепления. У ранней версии суперкара нет не только полного привода, но также системы стабилизации, трэкшн-контроля и ABS. До «сотни» Diablo разгоняется за 4,1 с.

Интерьер Lamborghini Diablo

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

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Источник: Avito