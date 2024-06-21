Omoda привезет в Россию второй кроссовер: известны оснащение и стоимость

Раскрыты подробности о новом кроссовере Omoda C7 для России

Кроссовер Omoda C7 презентовали в Китае еще в апреле. Теперь этот автомобиль добрался до Казахстана. На премьере были раскрыты подробности о новинке, включая примерные цены.

Omoda C7

Длина Omoda C7 составляет 4621 мм при колесной базе 2700 мм. Также известно, что автомобиль получил 4-зонную систему голосового управления, 14 динамиков акустической системы Sony, руль необычного дизайна и большой 15-дюймовый экран мультимедийной системы.

Кроссовер оснащен гидравлической подвеской. Силовая установка может быть как бензиновой, так и гибридной. Первая получит двигатель объемом 1,6 литра, но мощность пока не раскрывается. Нет информации и о коробке передач.

Omoda C7

Гибрид получит двигатель объемом 1,5 литра мощностью 156 л.с., а запас хода на электричестве составит 95 км.

Точных цен пока не сообщалось, но представители Omoda & Jaecoo указали, что примерно стоимость будет находиться между Jaecoo J7 и Jaecoo J8 конкретно для рынка Казахстана. Первая модель в этой стране стоит 2,6-3 млн рублей, а вторая еще не вышла.

В РФ Jaecoo J7 стоит 3,3-3,75 млн, а Jaecoo J8 – 4,4-5,1 млн рублей, то есть C7 может стоить в России примерно 4 млн.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

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Источник: Китайские автомобили