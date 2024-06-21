#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ подошел к концу: оглашены итоги
23 июня
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ подошел к концу: оглашены итоги
Подведены итоги соревнований по дрэг-рейсингу в...
Стал известен первый европейский автомобиль, который «пересадят» на китайскую платформу
23 июня
Стал известен первый европейский автомобиль, который «пересадят» на китайскую платформу
Land Rover Freelander станет первым...
Россиян предупредили о подвохах системы «всё включено» в отелях
23 июня
Россиян предупредили о подвохах системы «всё включено» в отелях
Эксперт Татьяна Сапронова рассказала о подвохах...

Этот новый надежный «японец» с АКП теперь стоит меньше 2 млн рублей

Дилеры привезли в Россию новые седаны Toyota Vios по цене от 2 млн рублей

Компактный седан Toyota Vios продолжает дешеветь в России. В сентябре прошлого года модель стоила от 2,1 млн рублей. Сегодня ее стоимость начинается с отметки 1, 990 млн рублей.

В цену включен уплаченный утильсбор в размере 306 тыс. рублей, на автомобиль 2023 г. в., который находится в Новосибирске, уже оформлены СБКТС, электронный ПТС и другие документы.

Toyota Vios
Toyota Vios

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Эти 5 вещей у вас изымут при проверке документов

В Москве аналогичную машину продают за 2 080 000 рублей. В комплектацию входит пластиковый руль, тканевая обивка сидений, аналоговая приборная панель с тремя «колодцами», кондиционер, мультимедийная система, а также электрорегулировка и подогрев боковых зеркал заднего вида.

Все автомобили оснащены надёжным 1,5-литровым атмосферным мотором с отдачей 109 л.с. и классической 4-ступенчатой АКП, привод передний.

Toyota Vios
Toyota Vios

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 10257
21.06.2024
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0