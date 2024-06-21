Этот новый надежный «японец» с АКП теперь стоит меньше 2 млн рублей

Дилеры привезли в Россию новые седаны Toyota Vios по цене от 2 млн рублей

Компактный седан Toyota Vios продолжает дешеветь в России. В сентябре прошлого года модель стоила от 2,1 млн рублей. Сегодня ее стоимость начинается с отметки 1, 990 млн рублей.

В цену включен уплаченный утильсбор в размере 306 тыс. рублей, на автомобиль 2023 г. в., который находится в Новосибирске, уже оформлены СБКТС, электронный ПТС и другие документы.

Toyota Vios

В Москве аналогичную машину продают за 2 080 000 рублей. В комплектацию входит пластиковый руль, тканевая обивка сидений, аналоговая приборная панель с тремя «колодцами», кондиционер, мультимедийная система, а также электрорегулировка и подогрев боковых зеркал заднего вида.

Все автомобили оснащены надёжным 1,5-литровым атмосферным мотором с отдачей 109 л.с. и классической 4-ступенчатой АКП, привод передний.

Toyota Vios

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

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Источник: Автоновости дня