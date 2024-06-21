«Переклеивали шильдики»: итальянская компания выдавала китайские машины за свои

В Италии фирма DR Automobiles выдавала китайские авто за свои и получила штраф

Итальянское антимонопольное ведомство (AGCM) оштрафовало местную фирму DR Automobiles на €6 млн за то, что она обманывала клиентов относительно китайского происхождения автомобилей DR и EVO.

Автомобиль DR

Уточняется, что компания выдавала машины марок DR и EVO за произведенные в Италии примерно с конца 2021 года, хотя в действительности их привозили из КНР, переклеивали шильдики и выполняли другие «незначительные операции». Таким образом, компания вводила потребителей в заблуждение, но при этом могла способствовать росту продаж машин, пояснили в AGCM.

DR Automobiles располагается в южном регионе Молизе и собирает бюджетные машины, в том числе полностью электрические модели, производимые китайскими компаниями Chery, JAC и BAIC.

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Источник: Reuters