Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Lada Largus вернулся на рынок: известны цены

В России стартовали продажи универсалов и фургонов Lada Largus. Автомобиль будет представлен в 4 комплектациях: три 5-местных универсала и один коммерческий фургон.

В России предложили запретить пенсионерам водить машину. Минздрав прокомментировал эту идею

С инициативой выступили участники движения «Ветераны России». В организации считают, что с возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге. 54% россиян одобрили этот запрет.

КАМАЗ представил первый прототип автоматизированной коробки передач

Автозавод КАМАЗ объявил о завершении сборки первого прототипа автоматической коробки передач (АКП) для своих грузовиков. Разработка АКП велась на дочернем предприятии ЦФ КАМА, специализирующемся на производстве коробок передач.

Сборка Xcite X-Cross 7 идет полным ходом: цены и комплектации

Автозавод Санкт-Петербург собрал на данный момент около 10 000 кроссоверов Xcite X-Cross 7, сообщил главред «За рулем» Максим Кадаков. Сборку ведут в ритме 12 машин в час. Автомобили собирают шести цветов, в двух версиях оснащения.

Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Лидер Северной Кореи получил новый Aurus и сервиз, несколько художественных произведений с собственным изображением были подарены Путину, проинформировал помощник президента РФ Юрий Ушаков.