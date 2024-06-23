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ЗА РУЛЕМ ФЕСТ подошел к концу: оглашены итоги
23 июня
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ подошел к концу: оглашены итоги
Подведены итоги соревнований по дрэг-рейсингу в...
Стал известен первый европейский автомобиль, который «пересадят» на китайскую платформу
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Россиян предупредили о подвохах системы «всё включено» в отелях
23 июня
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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Lada Largus вернулся на рынок: известны цены

В России стартовали продажи универсалов и фургонов Lada Largus. Автомобиль будет представлен в 4 комплектациях: три 5-местных универсала и один коммерческий фургон.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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В России предложили запретить пенсионерам водить машину. Минздрав прокомментировал эту идею

С инициативой выступили участники движения «Ветераны России». В организации считают, что с возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге. 54% россиян одобрили этот запрет.

КАМАЗ представил первый прототип автоматизированной коробки передач

Эти 5 вещей у вас изымут при проверке документов

Автозавод КАМАЗ объявил о завершении сборки первого прототипа автоматической коробки передач (АКП) для своих грузовиков. Разработка АКП велась на дочернем предприятии ЦФ КАМА, специализирующемся на производстве коробок передач.

Сборка Xcite X-Cross 7 идет полным ходом: цены и комплектации

Автозавод Санкт-Петербург собрал на данный момент около 10 000 кроссоверов Xcite X-Cross 7, сообщил главред «За рулем» Максим Кадаков. Сборку ведут в ритме 12 машин в час. Автомобили собирают шести цветов, в двух версиях оснащения.

Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Лидер Северной Кореи получил новый Aurus и сервиз, несколько художественных произведений с собственным изображением были подарены Путину, проинформировал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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За РулемУшакова Ирина
Количество просмотров 5
23.06.2024
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