Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
Lada Largus вернулся на рынок: известны цены
В России стартовали продажи универсалов и фургонов Lada Largus. Автомобиль будет представлен в 4 комплектациях: три 5-местных универсала и один коммерческий фургон.
В России предложили запретить пенсионерам водить машину. Минздрав прокомментировал эту идею
С инициативой выступили участники движения «Ветераны России». В организации считают, что с возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге. 54% россиян одобрили этот запрет.
КАМАЗ представил первый прототип автоматизированной коробки передач
Автозавод КАМАЗ объявил о завершении сборки первого прототипа автоматической коробки передач (АКП) для своих грузовиков. Разработка АКП велась на дочернем предприятии ЦФ КАМА, специализирующемся на производстве коробок передач.
Сборка Xcite X-Cross 7 идет полным ходом: цены и комплектации
Автозавод Санкт-Петербург собрал на данный момент около 10 000 кроссоверов Xcite X-Cross 7, сообщил главред «За рулем» Максим Кадаков. Сборку ведут в ритме 12 машин в час. Автомобили собирают шести цветов, в двух версиях оснащения.
Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Лидер Северной Кореи получил новый Aurus и сервиз, несколько художественных произведений с собственным изображением были подарены Путину, проинформировал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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