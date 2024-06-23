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Toyota GR Corolla начинает дымить и сгорает к чертям – видео с регистратора

Владелец хэтчбека Toyota GR Corolla выложил видео о том, как сгорела его машина

Toyota GR Corolla очень популярный в США хот-хэтч – прикольный дизайн, трехцилиндровый 1.6 турбо на 300 л.с., полный привод (хотя бывает еще «злее»)... Однако сейчас мы посмотрим видео, в котором все это великолепие будет в буквальном смысле предано огню – против желания владельца.

Поначалу нам предстает вид с камеры, развернутой на водителя, и мы видим, как его спокойствие постепенно сменяется на озабоченность, потому что через вентиляцию из моторного отсека начинает засасывать дым.

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Он паркует машину, идет открывать капот (что дает огню больше кислорода), а затем возвращается в салон, но лишь на пару секунд – чтобы забрать телефон и рюкзак. Обратим внимание на то, что самостоятельно тушить машину водитель не пытается, а просто вызывает пожарную команду.

Видеорегистратор оказывается очень выносливым и сдается только тогда, когда пламя пробирается в салон и его языки буквально начинают лизать камеру. Смотрите не перематывая и со звуком – вид огненного «зверя», пожирающего пластик, резину, краску металл и прочее, по-настоящему завораживает.

Источник: Motor1

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Фото:Соцсети
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